CaixaBank i Cambra Comerç de Reus acorden donar suport a internacionalització

L'acord l'han signat avui el president de la Cambra reusenca, Isaac Sanromà, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana

EFE

Actualitzada 18/12/2017 a les 14:16

CaixaBank i la Cambra de Comerç de Reus donen suport a la internacionalització de les empreses a través d'un acord de col·laboració signat avui pel president de la Cambra reusenca, Isaac Sanromà, i el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana.



Segons ha informat la Cambra de Comerç de Reus, l'acord inclou cursos per a la formació del personal responsable dels departaments de comerç internacional en àrees com les vendes internacionals o les estratègies de cobrament, pagament i finançament internacional.



CaixaBank posa a disposició de la cambra les seves oficines operatives i de representació perquè atenguin els empresaris de l'àmbit territorial de la cambra reusenca participants en les missions comercials que programi la corporació.



També contempla el patrocini dels Premis Cambra, que tindran lloc durant el primer semestre de 2018 i dedicaran especial atenció a les organitzacions que s'hagin distingit en l'àmbit de la internacionalització.



Segons la Cambra, és una línia estratègica prioritària en el conjunt d'accions que realitza la corporació per dinamitzar l'economia del territori.