Solidaritat i música s'abracen per segon any al Conservatori de Reus

La jornada Música x Joguines preveu superar els més de 200 articles recollits per a Creu Roja a canvi d'una àmplia oferta de tallers d'iniciació i concerts

Actualitzada 16/12/2017 a les 17:49

Una joguina a canvi d'una àmplia oferta gratuïta de tallers d'iniciació i concerts. El Conservatori de Música de la Diputació de Reus ha estat aquest dissabte al matí l'escenari de la segona edició de la jornada Música x Joguines, una iniciativa solidària per recollir joguets per als nens de famílies més desafavorides dins de la campanya que té en marxa Creu Roja a la ciutat. La resposta obtinguda l'any passat, primer any de la iniciativa, ha portat enguany a repetir-la. Les famílies aporten una joguina –això sí: nova, no bèl·lica ni sexista- i el centre els ofereix la possibilitat de gaudir de diversos concerts, o participar en tallers d'iniciació musical per a nadons o de construcció d'instruments musicals per als més joves. Les expectatives dels organitzadors són superar les 200 joguines recollides l'anterior edició.