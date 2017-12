La Fundació Topromi envasa fruits secs de productors i crea llocs de treball

Ha presentat un nou producte ecològic i amb finalitat social: els fruits secs Mans & Ferrer

14/12/2017

La Fundació Topromi va presentar, a la seva seu a la Canonja, un nou producte ecològic i amb finalitat social: els fruits secs Mans & Ferrer. El producte és fruit d’una iniciativa de la cooperativa social Mans i de Conserves Ferrer i que s’envasa a la seu de la fundació tarragonina.



D’aquesta manera, el nous fruits secs ecològics Mans & Ferrer generen llocs de treball social. El nou producte neix de la unió de la cooperativa Mans i l’empresa agroalimentària Conserves Ferrer. Sumen la seva experiència en producció ecològica i inserció laboral, i la de comercialització i transformació de productes tradicionals i artesans, respectivament. Els fruits secs Mans & Ferrer ja estan a la venda a grans superfícies i botigues d’arreu d’Espanya. El nou producte és 100% ecològic i està generant llocs de treball a la Fundació Topromi.



L’envasat del nou producte es realitza a l’obrador de la Fundació Topromi, a la Canonja, on s’han creat llocs de treball (dos d’inserció i un de suport) i es preveu generar de tres llocs de treball d’inserció més fins al 2020. D’altra banda, Mans és una cooperativa social de productes ecològics i majoritàriament de proximitat que insereix laboral i socialment a joves amb dificultats.



El projecte va néixer el 2011 promogut per la Fundació Catalunya La Pedrera. Mans envasa i comercialitza fruita, verdura, llegums i fruits secs ecològics produïts pels seus socis, Fundació Molí d’en Puigvert i els Horts de Sant Benet, i els 26 integrants de la Xarxa de Productors Associats. La Fundació Topromi envasa els fruits secs dels productors associats; i es desenvolupen productes transformats amb el suport de la Fundació Alícia i en col·laboració amb empreses agroalimentàries com Conserves Ferrer i Aneto. El projecte social es fa en coordinació amb els Ajuntaments de Sant Vicenç dels Horts, Sant Boi de Llobregat, Navarcles, Sant Fruitós de Bages o Manresa per a la derivació de joves, i amb entitats socials expertes en la inserció social i laboral de persones amb dificultats, especialment joves, que participen activament com les fundacions Formació i Treball i Marianao.



D’altra banda, conserves Ferrer és una empresa familiar especialitzada en conserves tradicionals i artesanals i un dels líders del mercat nacional d’aliments preparats, amb més de 50 anys d’història. El seu portfoli de productes inclou més de 240 referències, entre les quals s’hi troben les cremes, salses i conserves vegetals i de marisc, peix i llegums, a més de menjars preparats i també una línia de productes refrigerats i de cuina al buit.