La CUP aposta per un model sanitari 100% públic que acabi amb la «mercantilització de la salut»

El cap de llista per Tarragona lamenta que la política autonòmica només permet «posar pedaços» al sistema català

Actualitzada 15/12/2017 a les 16:01

El cap de la llista de la CUP per Tarragona, Xavi Milian, ha demanat que a partir del 21-D s'inici la construcció d'un model sanitari «100% públic» que acabi amb la «mercantilització de la salut». «Ens trobem amb un sistema que fa aigües i que amb la política autonòmica i les seves competències només permet posar-hi pedaços», ha lamentat Milian. En aquest sentit el cupaire ha apostat per un model que no tracti a la ciutadania «de forma diferent» amb un pressupost gestionat íntegrament per l'administració i no per consorcis, fundacions i empreses privades. Milian ha recordat que a Reus la CUP va denunciar el cas Innova però que «la conxorxa criminal» amb empreses privades que «s'emporten beneficis de les arques públiques», es repeteix arreu del país.



El cap de llista de la CUP per Tarragona ha subratllat que el sistema sanitari català és «opac», «poc transparent» i que tracta a la ciutadania de forma «classista». També ha criticat que els treballadors de diferents centres tinguin sous i condicionals laborals «diferents». Milian ha concretat que el model sanitari que «hauria de tenir la República» inclouria a més dels centres sanitaris i hospitals, centres de salut mental i residències d'avis.



«Plantegem una proposta global que tingui en compte la salut, que parteixi de l'atenció primària i elimini a les empreses privades», ha manifestat. Tot i que aquest sistema hauria d'estar gestionat íntegrament des de Barcelona, la CUP ha destacat la importància que també estigui arrelat al territori i respongui a les realitats de cada zona.