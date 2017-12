L'Institut Baix Camp de Reus recapta 1.100 euros per a La Marató de TV3

També s'ha realitzat la cursa anual 'Xavi Magrané', dedicada a un professor d'educació física del centre durant dècades

Un miler de persones entre alumnes i professorat de l’Institut Baix Camp de Reus han dut a terme aquest divendres al matí una caminada solidària per recaptar diners per a la Marató de TV3. En total han recaptat 1.100 euros que aniran destinats a la investigació de les malalties infeccioses.



A banda de la caminada, també s’ha realitzat una cursa per part d’alguns dels alumnes i professors. Aquesta cursa anual va ser batejada com 'Cursa Xavi Magrané', que va ser professor d’educació física del centre durant dècades.