Detingut un home per traficar amb drogues des del seu domicili a Reus

Redacció

Actualitzada 15/12/2017 a les 18:33

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dijous un home de 54 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Reus, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i un delicte de tinença d’armes.



Els fets van tenir lloc aquest dijous a la tarda, els agents van fer una entrada i registre a un domicili al barri del Carme de Reus. Es tractava d’un nou pas en la investigació que els mossos van encetar el passat mes de setembre arran de diverses informacions sobre el presumpte tràfic de drogues detectat a la zona.



Durant aquests mesos, els investigadors van poder comprovar com l’individu quedava amb els seus compradors a prop de casa seva. Un cop al carrer, feia la transacció i tornava al seu domicili fins a la següent venda. Els mossos van poder interceptar fins a sis compradors als que van trobar paperines amb cocaïna.



Mentre la investigació estava en marxa, el passat 31 d’octubre, agents de la comissaria de Salou van detenir l’investigat després que aquest sortís d’un pis de Salou amb més de 20 grams de cocaïna i 145 euros en bitllets fraccionats.



En el registre fet aquest dijous a Reus amb el suport de la Unitat Canina, els mossos van trobar prop de 15 grams de cocaïna preparats per a la seva venda al detall, 226 euros en moneda fraccionada i una arma de foc curta del calibre 8mm. A més, l’home disposava al seu pis d’una bàscula de precisió, bosses per embolcallar les dosis de cocaïna i d’altres indicis que permeten als investigadors corroborar que utilitzava el pis com a base per al tràfic de drogues.



La investigació també ha pogut comprovar que el detingut, sense activitat laboral, tenia com a modus vivendi el tràfic de drogues.



El detingut, amb 5 antecedents policials dels quals 4 són contra la salut pública, ha passat aquest divendres a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus.