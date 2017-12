Grava amb el mòbil els lladres que intentaven entrar a casa del seu veí

Els fets van tenir lloc a Reus, i gràcies a la gravació els agents van poder identificar un dels lladres

Redacció

Actualitzada 14/12/2017 a les 15:57

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimarts un home de 53 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili a Reus, com a presumpte autor d’un robatori amb força a domicili en grau de temptativa.



Els fets van tenir lloc al voltant de les 14 hores del dia 5 de desembre en un edifici d’habitatges del camí de Riudoms de Reus.



Un veí va sentir uns forts cops al replà de l'escala, i en mirar per l’espiell va veure dues persones forçant amb una pota de cabra la porta d’accés al domicili del davant. El veí que estava veient tot va agafar el seu telèfon mòbil i va gravar a través de l’espiell els dos lladres en plena acció. Acte seguit va trucar al 112.



Els lladres van fugir abans que arribés la policia, ja que probablement se n'havien adonat de que algú els havia descobert, i no van poder aconseguir obrir la porta que estaven forçant.



Gràcies a la filmació dels lladres i a d’altres indicis recollits al lloc dels fets, els agents van poder esbrinar la identitat d’un dels dos autors.



Els Mossos encara estan investigant la identitat del segon lladre.



El detingut, amb quatre antecedents per delictes patrimonials, va passar aquest dimecres a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus i va quedar en llibertat amb càrrecs.