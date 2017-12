L'Escola La Vitxeta de Reus celebrarà la setena Trobada de Tions d'arreu de Catalunya

L'acte tindrà lloc el diumenge 17, i tots els diners recaptats aniran destinats a la Marató de Tv3

Redacció

Actualitzada 13/12/2017 a les 16:03

L'Escola La Vitxeta de Reus acollirà, per setè any consecutiu, la Trobada de Tions d'arreu de Catalunya. És una de les activitat que realitza l'AMIPA de l'escola, i que ja s'ha fet un lloc en el programa nadalenc de la ciutat de Reus.



L'acte tindrà lloc el proper diumenge 17, coincidint amb La Marató de TV3, perquè la jornada festiva té també una vessant solidària i tots els diners recaptats durant la Trobada aniran destinats a La Marató.



La Trobada està obert a tots els públics, i l'horari serà de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores. Al llarg de tot el dia es podrà visitar l'exposició de tions que cada any aplega més de 150 troncs vinguts de diferents punts de Catalunya. Durant la jornada també hi haurà altres activitats com tallers infantils, el vermut solidari, la gran cagada del tió, premis i sortejos de diferents obsequis.



Tothom que hi vulgui participar a la Trobada ha de portar el tió a l'escola els dies 15, de 8.30 a 18 hores, 16 o 17, de 10 a 14 hores.