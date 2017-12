Els porters del Reus Deportiu d'hoquei participaran en el Voluntariat per la llengua

Els jugadors animen socis i aficionats a sumar-se a aquest programa per practicar el català

Redacció

Actualitzada 13/12/2017 a les 17:05

Dos jugadors del Reus Deportiu d’hoquei seran parella lingüística dins del Voluntariat per la llengua (VxL). El porter Càndid Ballart i el segon porter de l’equip Campió d’Europa, l’asturià Juanjo Matilla, es comprometen a parlar en català un mínim d’una hora a la setmana durant deu setmanes seguint les indicacions i el material que els han facilitat des del Centre de Normalització Lingüística de Reus.



El VxL és un programa per practicar català a través de la conversa. Es creen parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parli català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics però que vol adquirir fluïdesa a l'hora de parlar i expressar-se. D’aquesta manera, el jugador asturià adquireix el compromís, amb la col·laboració de Càndid Ballart, de finalitzar la temporada parlant en català tant als entrenaments del 1r equip d’hoquei com als de l’escola d’hoquei del Reus Deportiu, en la qual fa les funcions de monitor.



El Reus Deportiu també anima els socis i simpatitzants a formar part de les parelles lingüístiques, i ofereix la matrícula gratuïta als participants en el programa Voluntariat per la llengua que es vulguin fer socis del Club. També els ofereix l'accés un dia al mes a totes les seves instal·lacions i un 2x1 a les parelles lingüístiques i a l’alumnat del CNL per assistir als partits d’hoquei.



Per la seva banda, el CNL ofereix gratuïtament el servei d’assessorament lingüístic i revisió de textos breus al personal del Reus Deportiu, i un període de matrícula preferent en els cursos de català a tots els socis de l’entitat roig-i-negra.



La inscripció general per als cursos presencials i semipresencials tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 de desembre, i per a aquells que no puguin assistir a classe, el CNL ofereix la possibilitat de seguir un curs en la modalitat a distància a través de la plataforma Parla.cat.