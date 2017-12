Pop català impregnat d'aire britànic

Pele Macleod presenta el seu disc ‘Veritat tossuda’ a la sala Absenta de Reus aquest dijous a les 23.30h

Aquest dijous 14 de desembre es presenta a la sala Absenta de Reus Veritat tossuda, el primer disc d’estudi de Pele Macleod. El treball, que es va publicar al gener d’aquest any, consta de nou temes cantats en català amb un estil on predomina un aire de pop britànic amb la presència de tocs de música folk, dixie i contemporània. Algunes cançons de Veritat tossuda ja han sonat força aquest any. És el cas de Vora el mar, que va competir per al títol de ‘Cançó de l’estiu’ de la revista Enderrock –quedant en cinquena posició–, o El galant de cabaret, que va guanyar del premi ‘Tu Hi Toques’ de la 63a edició del Concurs Internacional de Música Maria Canals 2017.



Al capdavant de la formació hi ha Pele Bernial, un músic amb una àmplia formació musical –de ben petit va estar lligat al món del cant coral i va estudiar al Conservatori de Música de Granollers. Pele Macleod es va gestar després del pas de Bernial per l’Aula de jazz i música moderna del Liceu, i de formar part de diverses formacions i treballs com a músic d’estudi. Però, sobretot, després d’una estada a Escòcia.



«Allà vaig tocar en pubs, al carrer, al Festival d’Edimburg... i, en tornar, vaig decidir que havia de fer un disc», apunta Bernial. El músic de Mollet del Vallès admet que el fet de tenir una formació musical extensa l’ha ajudat sobretot a l’hora de plantejar recursos, i que el treball final ha resultat molt semblant al que tenia en ment quan va començar a treballar en el disc: «sobretot volia que hi hagués una mica de tot».



El treball de Pele Macleod ha passat per la mà de Marc Parrot, qui en va fer les mescles al seu estudi, Grabaciones Silvestres. «Havia sentit molts discos que el Marc havia produït i mesclat, i tenia molt clar que volia sonar d’aquella manera. Així que m’hi vaig posar en contacte. Jo havia fet un curs de producció i composició a Londres, però treballar amb el Marc va ser com fer una classe magistral. És un mag, a casa nostra tenim molta sort de tenir un músic com ell».



A les persones que no els hagin escoltat mai i vulguin saber com sonen, Pele els recomana escoltar La clau del pany, que és la cançó que obre el disc i que convida a mirar cap endavant i deixar que el temps ens curi les ferides. Una altra cançó força representativa del so Macleod és Nadal per sempre (amb tu), una nadala que han publicat fa pocs dies i de la qual avui mateix se’n presenta el videoclip. «Sóc una persona de nadales, m’agraden aquestes festes, i tenia ganes de fer-ne una», admet el músic, que explica també que l’estan escrivint de moltes escoles per demanar-li la partitura. Un fet, aquest de rebre correus del públic, que s’ha anat repetint al llarg d’aquest any de presentació del disc: «m’escriuen per dir-me que els ha agradat molt, i això em fa pensar que tot plegat pot anar a més», explica Bernial, que admet que ja li ronda pel cap el segon disc.



Gerard Alonso, Rafael Arjona i Albert Forns són els músics que completen la banda de Pele Macleod. El concert de presentació de Veritat tossuda es farà aquest dijous, a partir de les 23.30h, a la sala Absenta de Reus.