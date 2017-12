Obren un expedient a una botiga d'animals per incompliment de la Llei de Protecció

Els cadells a la venda es veien des de l'exterior

12/12/2017

La Guàrida Urbana de Reus es va personar ahir a la botiga Taus Petits Animal de Reus on van aixecar diverses actes als propietaris del comerç per tenir animals considerats de companyia com cadells de gossos i gats visibles des de l’exterior, aspecte prohibit per l’actual Llei de Protecció dels Animals de Catalunya.



Segons confirmen fonts municipals, les actes que van aixecar des del cos policial es traslladen a la regidoria de Medi Ambient que a partir d’ara obriran un expedient al comerç reusenc per no complir la legislació catalana i requeriran les mesures oportunes.



L’actual Llei de Protecció Animal legisla aquest aspecte per evitar la compra compulsiva. Els establiments han de «mantenir els animals en un lloc adequat dins l'establiment i no exhibir-los als aparadors de les botigues. Aquests animals han d'ésser allotjats, abeurats i alimentats correctament».