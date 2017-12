L'exèrcit converteix l'Aeroport de Reus en una base antiaèria

Uns 650 militars es troben desplegats pel Camp de Tarragona amb motiu de l'operació 'Eagle Eye'

Fins aquest divendres, part dels terrenys de l'aeroport de Reus es converteixen en una base militar de defensa antiaèria. Forma part de l'operació coneguda com a 'Eagle Eye', unes maniobres que combinen la intervenció d'efectius dels exèrcits de terra, mar i aire. En total, uns 650 militars es troben desplegats en diversos punts del Camp de Tarragona. A més de la base reusenca, també s'han establert campaments a La Mussara i al Port de Tarragona, amb una fragata situada a alta mar a més de 15 quilòmetres de la costa.



L'operació 'Eagle Eye' és la tercera que es realitza aquest any, ja que són unes maniobres que l'exèrcit du a terme de manera quadrimestral. Aquesta consta d'una missió permanent, que consisteix a donar cobertura per satèl·lit i vigilància de l'espai aeri; i una d'operativa en la que s'integren les tres unitats de l'exèrcit i s'entrenen simulant una situació d'atac. El Tinent Coronel José Vaquero ha explicat que principal objectiu de l'operació 'Eagle Eye' consisteix a «identificar les aeronaus que circuculen per l'espai aeri estatal i detectar incursions o moviments per tal de decretar si es tracta d'una amenaça a la qual cal fer front per garantir la seguretat de la població».



A més dels militars desplegats a Reus, La Mussara i Tarragona, les maniobres de defensa antiaèria compten amb la presència d'armament terrestre divers, una fragata, i l'actuació de sis avions de combat 'Eurofighter'. Totes les unitats vénen des de diversos punts de la geografia espanyola com Cadis, Madrid o Astúries.