El nombre de passatgers a l'Aeroport de Reus creix un 25% fins al novembre

Els usuaris de la instal·lació aeroportuària del Baix Camp disminueixen un 17% en el penúltim mes de l'any

Actualitzada 12/12/2017 a les 17:25

L'aeroport de Reus va rebre 8.060 passatgers al novembre, cosa que suposa un 17,2% menys que el mateix mes de l'any passat, segons dades facilitades aquest dimarts per Aena. Tot i aquesta disminució concreta en el penúltim mes de l'any, el nombre de passatgers que han passat per aquest aeroport de la capital del Baix Camp en els onze mesos de l'any han sumat 1.013.962 usuaris, un 25,2% més que en els onze primers mesos del 2016. El nombre d'operacions d'aeronaus que es van realitzar al novembre, tant d'enlairaments com aterratges, es va situar al novembre en 885 moviments, el 2% més que al novembre del 2016. En els primers onze mesos de l'any, el nombre de moviments s'ha situat en 15.381 operacions, l'11,9% més que el mateix període de2016.