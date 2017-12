Dos vols setmanals d'EasyJet connectaran Reus amb Londres

El Patronat de Turisme de la Diputació destaca la capacitat d'atracció turística de la Costa Daurada en el mercat britànic

La companyia aèria de baix cost EasyJet ha anunciat que oferirà dos vols setmanals entre els aeroports de Reus i Londres-Luton a partir del pròxim mes de març de 2018. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha donat a conèixer la nova ruta de vols regulars. Una connexió que ha celebrat com el «resultat de la feina feta per la Taula Estratègica de l'aeroport reusenc» i que, a més, posa de manifest la capacitat d'atracció turística de la Costa Daurada, especialment, per l'elevada demanda existent des del Regne Unit. «És una gran fita per a les nostres comarques», ha assegurat el president del Patronat, Martí Carnicer, tot destacant que EasyJet és una de les companyies de baix cost «més importants d'Europa». «Es tracta d'un pas més per connectar-nos amb la resta del món», ha afegit.



Des de la companyia, el director general a l'Estat espanyol, Javier Gandara, ha explicat que l'inici d'operacions amb un primer vol a Reus des de Londres permetrà valorar el comportament de la demanda cap a la Costa Daurada.



«En un entorn cada cop més congestionat, la lleialtat dels nostres consumidors continua creixent cada any», ha subratllat el directiu d'EasyJet, tot recordant que la companyia ha assolit, aquest 2017, 15,6 milions de passatgers a/des de l'Estat espanyol.