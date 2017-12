Mercadona obre un nou model de botiga eficient a Reus

El nou supermercat ha suposat una inversió de 4,5 milions d'euros i té una plantilla de 52 treballadors

EFE

Actualitzada 11/12/2017 a les 20:00

Mercadona ha obert un nou model de supermercat eficient a Reus, que està completament connectat tecnològicament, amb un disseny que aconsegueix més d'un 40% d'estalvi energètic respecte al model antic i que ha suposat una inversió de 4,5 milions d'euros, informa la companyia valenciana.



El nou supermercat té una plantilla de 52 treballadors, en la seva construcció hi han participat una mitjana de cinquanta proveïdors, que han donat feina a 280 persones durant la fase de l'obra.



Situat a l'avinguda Onze de Setembre, té una sala de vendes de 1.600 metres quadrats i ha renovat totalment el disseny, amb entrades de doble vidre per evitar corrents d'aire i noves zones de productes.



També disposa d'una nova secció de forn amb talladora de pa i pastisseria refrigerada, una nova xarcuteria amb pernil al tall i envasament, i una màquina per fer suc de taronja natural acabat d'esprémer, entre d'altres novetats.



La botiga integra una sèrie de dispositius electrònics i eines per als treballadors, amb els quals es pot compartir informació des de qualsevol secció de la botiga i s'agiliten així els processos de tota la cadena.



Entre els nous dispositius, la línia de caixes, les balances o l'ús de tauletes electròniques que substitueixen el paper per fer gestions administratives.



Mercadona havia pressupostat per a aquest exercici un total de 180 milions d'euros per reformar amb aquest nou model de botiga 126 supermercats de tot Espanya i 5 milions més en R+D+i en noves millores informàtiques.



A tancament del 2016, Mercadona té 256 botigues a Catalunya i una plantilla d'11.726 persones, totes amb contracte indefinit.