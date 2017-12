'Timecode', escollit millor curtmetratge als Premis de Cinema Europeu

El film porta el segell de l'Escola de Cinema de Reus

La gala dels Premis del Cinema Europeu, els anomenats Oscars del cinema del vell continent, ha començat aquest dissabte al vespre amb fort regust català, ja que el primer guardó que s'ha atorgat -el de millor curtmetratge- ha estat pel film català 'Timecode', dirigit per Juanjo Giménez. La cinta, estrenada l'any 2016, està protagonitzada pels ballarins i coreògrafs Lali Ayguadé i Nicolàs Ricchini, i ja va guanyar la Palma d'Or al millor curtmetratge de Canes. El film s'ha imposat entre els 15 finalistes, entre els quals també hi havia el curtmetratge català 'Los desheredados', de Laura Ferré, que s'ha quedat, per tant, a les portes d'obtenir el premi. Durant el seu discurs, Giménez ha agraït l'Acadèmia de Cinema Europeu pel guardó i també a l'equip que ha participat en el rodatge del film, una pel·lícula que, ha dit, «és increïble en la meva vida». A banda de 'Timecode' i 'Los desheredados', tres films catalans més opten a algun dels guardons que aquest vespre s'atorgaran a Berlín.