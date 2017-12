La cooperativa Llars Familiars creix amb la gestió de 4 nous pisos socials

Un conveni amb la Fundació Hàbitat3 els permetrà doblar el seu estoc d’habitatges per famílies en condicions precàries

Actualitzada 06/12/2017 a les 20:52

El telèfon de mossèn Josep Moreno és l’últim recurs que dóna l’Ajuntament de Reus a les persones que no troben llar. Abans de formar la cooperativa, l’ara titular de la parròquia de Sant Bernat Calbó al barri Fortuny ja havia ajudat a accedir a un habitatge a unes 150 famílies en situació límit de la capital del Baix Camp i d’altres llocs com Tarragona o el Vendrell.



El seu nom figura com a avalador en tots aquests contractes, amb tots els problemes que això li ha comportat. Això sí, menys dels que seria imaginable. «Només he tingut maldecaps en un 12% de les ocasions. En un 8% d’aquests casos només han necessitat un cop d’esperó. La gent que no ha pagat perquè són uns galtes han estat un 4% del total, i la meitat d’aquests s’han solucionat amb mediació», explica.



D’aquesta experiència Moreno en va treure un gran coneixement de l’estrat més humil del mercat immobiliari i la convicció que era possible i necessari posar-hi remei. Per això, junt amb la Marga Torres i 11 socis més, van fundar la cooperativa sense ànim de lucre Llars Familiars. Pas a pas, llar a llar, volen treure el màxim nombre possible d’habitatges del mercat especulatiu per oferir-los en lloguers a baixos a famílies necessitades.



«No estem inventant res. Només volem importar el model que funciona a Alemanya, en què les cooperatives d’habitatge permeten tenir un pis de lloguer amb tots els beneficis de tenir-lo comprat», afirma Moreno. És a dir, pagar la llar amb un contracte indefinit que només pot trencar el llogater, sense que aquest hagi de fer front a les càrregues d’una hipoteca.



L’estiu de l’any passat Llars Familiars va adquirir dos habitatges al barri Sant Josep Obrer gràcies a un crèdit amb Coop57. El del passatge Mare de Déu de Guadalupe el comparteixen quatre persones en situació de vulnerabilitat. Sense anar més lluny, un d’ells havia viscut sis mesos al carrer abans d’entrar-hi. El del passatge Mare de Déu de la Paloma ja té una família assignada que, si tot va bé, hi podrà entrar a viure el febrer, quan hagin acabat les obres de reforma.



Mentre intenten ampliar l’estoc de pisos de propietat, amb l’ajuda de la fundació Habitat3 –de la Taula del Tercer Sector– l’entitat ja gestiona dos pisos més, i la setmana que ve signaran un conveni per administrar-ne quatre més durant els pròxims 15 anys, que seran la llar d’algunes de les famílies que tenen a la seva llarga llista d’espera.