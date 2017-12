Reus acollirà les semifinals i final de la Copa Intercontinental d'hoquei patins el 15 i 16 de desembre

L'abonament per veure tots els partits té un preu de 15 euros

Redacció

Actualitzada 05/12/2017 a les 15:20

El Pavelló Olímpic Municipal de Reus acollirà els partits de semifinals i final de la Copa Intercontinental d'hoquei patins els propers dies 15 i 16 de desembre.



Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació d'aquest esdeveniment, en què les semifinals han quedat configurades de la següent manera: Andes Talleres SC (Argentina) – SL Benfica (Portugal) jugaran a les 19.30 hores i el Reus Deportiu – Concepción PC a les 21.15 hores del divendres 15. La final es jugarà dissabte dia 16 a les 17 hores entre els guanyadors d'aquests dos partits.



Els dies 15 i 16, a més de les proves de la competició oficial, s'han previst també activitats paral·leles com un partit d'exhibició amb jugadors veterans vinculats a l'hoquei d'elit.



L'entrada per als dos partits de les semifinals té un preu de 10 euros, el mateix preu que té l'entrada per veure el partit de la final. L'abonament per a tots els partits té un preu de 15 euros.