Rebaixen a un euro diari la futura zona blava del Sant Joan, però segueix aturada

L’oposició segueix rebutjant la nova proposta del govern pels dubtes sobre una possible denúncia de l’empresa concessionària del pàrquing soterrat

Actualitzada 04/12/2017 a les 20:39

Els grups de l’oposició de l’Ajuntament de Reus han tornat a rebutjar la proposta del govern municipal per a urbanitzar i convertir en una zona blava de cost reduït el descampat del costat de l’Hospital Sant Joan que actualment s’utilitza com a zona d’aparcament no regulat.



La nova oferta, que es va sotmetre a votació en un consell d’administració de Reus Mobilitat i Serveis celebrat la setmana passada, va ser tombada amb els vots contraris dels grups de l’oposició. El govern havia proposat rebaixar el preu de l’aparcament a un màxim d’un euro diari, en comptes dels dos que s’havien contemplat inicialment.



Com fa dos mesos, una de les raons principals del rebuig són els dubtes sobre possibles accions legals que pugui dur a terme l’empresa concessionària de l’aparcament soterrat de l’hospital. Els temors per una «falta de seguretat jurídica» –en paraules del portaveu de Ciutadans i representant de la formació a Reus Mobilitat i Serveis, Juan Carlos Sánchez– es basen en les clàusules d’exclusivitat que hi hagi en el contracte que es va signar per l’explotació de l’equipament.



En aquest sentit, segons afirma Sánchez, el govern municipal els ha emplaçat a una revisió del contracte. Des de grups com Ciutadans s’ha demanat també un informe del secretari municipal sobre aquests riscos legals. Per part del grup municipal del PP, Sebastià Domènech segueix demanant un document signat de l’empresa explotadora, Iridium, segons el qual es comprometi a no prendre accions legals. «S’ha de mirar molt bé, perquè ens enfrontem a una possible demanda milionària», ha afirmat Sebastià.



Ciutadans i PP han rebut amb bons ulls la rebaixa del preu, amb algunes reticències. «Creiem que hauria de ser gratuït perquè la gent que hi va és per necessitat, però si no es pot un euro diari és un preu gairebé simbòlic», afirma Sánchez, que afegeix que l’actuació que es farà a la zona és necessària. També valora positivament un informe de la Guàrdia Urbana que afirma que la urbanització d’aquesta zona servirà per augmentar la seguretat.



Per la seva banda el grup municipal de la CUP esgrimeix altres raons per justificar el seu rebuig a l’actuació. «Ens sembla molt bé que ho asfaltin, però convertir el descampat en una zona blava no soluciona el problema, perquè l’entorn està ple de solars i, si ha de pagar fer fer-ho allà, la gent aparcarà a altres llocs», afirma Xavier Angelergues, un dels representats de la CUP a Reus Mobilitat i Serveis. Angelergues també lamenta que «des del govern no negocien res, imposen una proposta i demanen que la votis a favor».



El projecte preveu asfaltar i convertir en zona blava el solar ubicat entre les avingudes Dr. Josep Laporte i la Universitat, que té una superfície d’uns 8.200 metres quadrats. Actualment la zona ja funciona com a un aparcament no regulat. Amb la seva urbanització, l’espai passaria a tenir 359 places, 11 d’elles reservades a persones amb discapacitat.



L’aparcament es regularia com una àrea de zona blava, amb una xarxa de 6 parquímetres i personal encarregat de la vigilància i el control dels tiquets d’estacionament. El tiquet d’anul·lació d’avís de denúncia tindria un cost de 5 euros.