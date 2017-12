El PP es presenta com a garantia per mantenir els motors del turisme, la indústria i l'agricultura a Tarragona

El cap de llista, Alejandro Fernández, va presentar aquest dilluns la candidatura en l'inici de la campanya

Redacció

Actualitzada 05/12/2017 a les 11:07

El cap de llista del PP per Tarragona a les eleccions del proper 21-D, Alejandro Fernández, va encapçalar aquest dilluns al vespre a Reus l'inici de la campanya electoral de la formació a Tarragona.



Per Fernández el Partit Popular, «és l'única garantia per mantenir els motors econòmics de Tarragona: turisme, indústria i agricultura», i afegia que en la defensa d'aquests tres pilars i «amb l'aposta pel restabliment de la convivència ens presentem a unes eleccions en què volem ser decisius a la província de Tarragona per tal de construir una alternativa al separatisme i governar».



Alejandro Fernández ha destacat que «quan alguns parlen d'eleccions constituents, nosaltres considerem que aquestes són unes eleccions restituents, que han de servir per restituir l'economia, la convivència i les institucions que els separatistes es van carregar el passat 7 de setembre amb les lleis de desconnexió».



El candidat popular ha estat acompanyat pels membres de la llista electoral, als que ha definit com «un grup d'homes i dones de perfils diversos i compromesos amb la província que s'han sumat a una aventura que estem convençuts que serà molt exitosa».