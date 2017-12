El lladre va intentar endur-se cinc ulleres de sol valorades en més de 600 euros

Redacció

Actualitzada 04/12/2017 a les 14:28

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat, un home de 51 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Tarragona, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència.



Els agents van començar la investigació arran d'un robatori violent que va tenir lloc el passat 24 de novembre al barri Mercat Central de Reus. Una treballadora d’un establiment va veure com un home, que havia entrat al local, es guardava a la bossa de mà unes ulleres. Quan la treballadora es va dirigir cap a l’home, aquest li va fer diverses empentes.



Arran d’aquest fet, un ciutadà que ho va presenciar va anar a ajudar a la treballadora. Tot seguit, un agent fora de servei va veure la discussió i es va apropar al lloc per mediar entre les parts sense saber que es tractava d’un robatori. Llavors el lladre va sortir corrents deixant enrere la seva bossa i la jaqueta.



L’agent fora de servei va comprovar que al interior de la bossa hi havia 5 ulleres de sol valorades en més de 600 euros. Les ulleres estaven dins d’una altra bossa folrada d’alumini utilitzada pel lladre per inhibir els sistemes d’alarma. A més, en una butxaca de la jaqueta portava unes tisores de petites dimensions.



A partir d’aquest incident, la unitat d’investigació de Reus es va fer càrrec del cas i va poder identificar el presumpte autor del robatori amb violència. Els Mossos van establir un dispositiu i van detenir l’home quan es trobava a la plaça de la Constitució del barri tarragoní de Bonavista.



El detingut va passar divendres a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus i va quedar en llibertat amb càrrecs.