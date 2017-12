El 'Festivitas Bestiarum' presumeix de les bèsties catalanes a Reus

L'agrupació organitzadora vol que Catalunya lideri la reivindicació de fixar un Dia Europeu del Bestiari Festiu

Actualitzada 02/12/2017 a les 16:25

Les bèsties de foc són les protagonistes de la 'Festivitas Bestiarum', que aquest dissabte celebra la quarta edició a Reus, coincidint amb la Capital de la Cultura Catalana. La jornada, organitzada per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, ha començat amb una cercavila amb sis bèsties, també hi haurà balls de lluïment pels carrers de la ciutat i acabarà amb una gala conduïda per Quim Masferrer al Teatre Bartrina, on es reconeixeran diverses entitats i personatges que treballen pel bestiari i es farà ambaixadora l'escriptora Empar Moliner. L'entitat treballa perquè Europa fixi el 24 de novembre com a Dia Europeu del Bestiari Festiu per reivindicar aquestes figures. Catalunya és un dels llocs on hi ha més densitat de bestiari i des d'aquí volen liderar la iniciativa. De moment, han començat a contactar amb altres organitzacions internacionals, com les franceses.