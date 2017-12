Talls al trànsit als ravals del Pallol i de Santa Anna la setmana que ve per obres

Els talls es produiran el proper dimarts 5 de desembre entre les 8 i les 15h

Actualitzada 01/12/2017 a les 12:37

El proper dimarts 5 de desembre, entre les 8 i les 15h, hi haurà afectacions hi haurà afectacions al trànist als ravals del Pallol i de Santa Anna, com a conseqüència de les obres de reforma de la plaça de Catalunya. Els treballs d’asfaltat i pintat de la senyalització horitzontal dels carrers de l’entorn de la plaça s’han concentrat en un sol matí per minimitzar les molèsties als conductors.



El trànsit de vehicles quedarà prohibit des de la plaça de la Sang, a través del raval del Pallol i del carreró de la Puríssima Sang. També quedrà tallat al trànsit el carrer d’Arnavat i Vilaró des de la riera de Miró. Igualment, es tallarà el trànsit a la cruïlla de la riera de Miró amb el carrer del Roser, per impedir l’accés a la plaça de Catalunya.