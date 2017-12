La 26a Nit del Comerç i el Turisme reconeix els botiguers locals

L’acte de lliurament de premis va celebrar-se aquest dijous al vespre a Cal Massó

Redacció

Actualitzada 01/12/2017 a les 09:09

La 26a Nit del Comerç i Turisme de Reus, va tenir lloc aquest dijous, a Cal Massó, com la trobada anual dels sectors comercial i turístic de la ciutat i dels productors de la DOP Siurana. L’acte estava organitzat per l’Agència Reus Promoció amb la col·laboració de la Unió de Botiguers de Reus, el Tomb de Reus, el Consell Regulador DOP Siurana, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, el Mercat Central i el Gremi de Forners de Reus i comarca. En el decurs de l’acte es van lliurar les diferents distincions.



Enguany, l’Agència de Promoció de Ciutat va concedir el Premi Turisme de Reus a Josep Maria Borrell i el Premi Iniciativa Turística a l’operador de viatges Anex Tour. Pel que fa a la Unió de Botiguers, el premi U a la Trajectòria Comercial i Innovació va anar a parar a Rosa Lucas, el Premi U a la Trajectòria Històrica va ser per a Elèctrica R.Martí i el Premi U als Nous Emprenedors Comercials, per a Beana. El Consell Regulador de la DOP Siurana va atorgar el Premi Entenedor de l’Any al Restaurant Disfrutar, de l’Eduard Xatruch, Mateu Casañas i Oriol Castro. El premi Ser Botiguer, de la Cambra de Comerç de Reus, va anar a parar a Colmado Baró en la seva setena edició. El Gremi de Forners de Reus va reconèixer el Gastropub As de Copes. El Mercat Central va premiar com a Imprescindibles del Mercat als germans Arenal. El Tomb de Reus va premiar com a millor dependenta Juli Cebrian, de Perfumeria Júlia. I Joan Adell Nolla, de les botigues Xicalla, millor cap de carrer.