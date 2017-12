L'app de 'Reus és Nadal' permetrà localitzar els espectacles itinerants durant el seu recorregut

Un any més, els usuaris també podran geolocalitzar els Reis Mags i els emissaris reials al seu pas per la ciutat

Redacció

Actualitzada 01/12/2017 a les 20:03

La campanya «Reus és Nadal» ja es pot consultar a través de Reus City, l'app del consistori reusenc dissenyada per a la promoció de la ciutat i la difusió de l'agenda.



Com a novetat d'enguany, els usuaris podran saber en tot moment on són els personatges de les cercaviles itinerants mentre fan el seu recorregut, gràcies a les opcions de geolocalització.



Repetint l'experiència de l'any passat, els usuaris també podran geolocalitzar els Reis Mags i els emissaris reials al seu pas per Reus, mentre durin la cavalcada, el 5 de gener, a partir de les 19 hores, i les cercaviles dels patges el 29 i el 30 de desembre.



Un dels avantatges per aquests dies nadalencs és que els usuaris tindran a la butxaca la informació de les pantalles de trànsit situades al voltant del Tomb de Ravals. També podran saber quina és l'ocupació dels pàrquings, de manera que el conductor pot optimitzar la seva ruta amb antelació. La informació de mobilitat que es mostra a l'app és una de les funcionalitats que permet el sistema de sensors intel·ligents implantat a Reus en el marc del pla Reus Smart City dins de l'àmbit de la mobilitat intel·ligent.



Com ja és habitual, l’app mostrarà l’agenda amb els actes de Nadal geolocalitzats. També es pot seguir la informació a les xarxes a través del botó Nadal 2.0, que recullen totes els tuits publicats amb les etiquetes #ReusésNadal i #magradaReus.



L’app Reus City està disponible a Google Play i a l’Apple Store. També es pot consultar via web a través de www.reuscity.cat