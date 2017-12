El ple de Reus aprova l'operació per finançar la renovació de la flota de busos de Reus Transport

L'adjudicació es farà entre final d'any i principis del 2018 i es preveu adquirir 13 vehicles nous

Actualitzada 01/12/2017 a les 13:09

El plenari de l'Ajuntament de Reus ha aprovat l'operació per finançar la renovació de la flota d'autobusos de Reus Transport. El ple ha aprovat la modificació de crèdits en el pressupost de l'Ajuntament per destinar 2,7 milions d'euros ingressats via préstec a llarg termini a finançar la renovació de la flota de busos municipals. El procés de renovació dels vehicles planteja el lliurament d'unitats de forma esglaonada per permetre que l'aportació municipal no s'hagi de fer de cop. Reus Transport ja ha licitat el contracte per renovar la flota. La previsió és adquirir 13 vehicles nous, i el plec de condicions preveu diverses opcions: l'arrendament dels vehicles durant 10 anys, amb manteniment i cobertura de riscos inclosos; i la compra, també amb manteniment i cobertura de riscos durant 10 anys. Està previst que l'adjudicació es faci entre final d'any i principis de 2018.



El pressupost de licitació del contracte, és de 8.408.344 euros en cas d'arrendament i de 7.426.584 euros en cas de compravenda. Cinc unitats es lliuraran el novembre de 2018, cinc més el febrer de 2019, i tres unitats el juny de 2020.



Actualment la flota de Reus Transport consta de 13 autobusos i dos microbusos, amb una antiguitat mitjana de nou anys. El servei actual obliga a realitzar aproximadament 65.000 km/any per vehicle. Si s'extrapola el quilometratge realitzat pels vehicles respecte al quilometratge òptim, determina una antiguitat superior a la real, amb una mitjana de 10,74 anys, edat resultant després de tenir en compte l'ús de cada autobús.