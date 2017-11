Un nen de 2 anys resulta ferit greu en ser atropellat a Reus

El menor ha estat traslladat amb un helicòpter hospitalitzat al Sant Joan de Déu

Actualitzada 30/11/2017 a les 14:20

Un nen de 2 dos anys ha resultat ferit greu en ser atropellat a Reus. Els fets s'han produït a les 12.45h a l'avinguda President Macià quan, per causes que s'estan investigant, un turisme ha envestit el menor en un pas de vianants que compta amb semàfor. L'accident s'ha produït coincidint amb la sortida dels infants d'una escola que hi ha propera al lloc dels fets.



L'infant ha estat traslladat, amb pronòstic greu, amb un helicòpter medicalitzat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Fins al lloc dels fets també s'hi han traslladat tres ambulàncies del SEM.