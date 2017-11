Reus Transport congela al 2018 el preu de bitllets i abonaments de bus

Fa 5 anys que el senzill es queda en 1,25 euros

Actualitzada 30/11/2017 a les 09:03

La nova Línia 12

L’empresa municipal que presta el servei de transport urbà a la ciutat, Reus Transport, no modificarà cap de les tarifes vigents de cara al proper any 2018: el bitllet senzill és mantindrà a 1,25 euros, el mateix import des de 2013; la T-10, l’abonament més utilitzat, continuarà costant 7,90 euros i el bitllet especial a l’Aeroport es queda en 3 euros. Així ho va aprovar ahir el consell d’administració de la societat.Segons el regidor i president de Reus Transport, Marc Arza, «el govern municipal manté la voluntat de garantir un transport públic eficient i bona prova n’és la proposta de renovació de la flota de busos per millorar el servei; però aquesta aposta s’acompanya de l’esforç per mantenir les tarifes un any més, tant del bitllet senzill com de tots els abonaments».Així, la targeta T-Mes, unipersonal i per a viatges il·limitats en el termini màxim d’un mes seguirà al preu de 29,50 euros. La Targeta 10/30, unipersonal, per a 10 viatges amb un interval de 30 dies, amb un descompte respecte al bitllet senzill del 45%, es quedarà en 6,85 euros. La T-Mes Famílies Nombroses i Famílies Monoparentals de Règim General, el títol de transport unipersonal que permet fer viatges il·limitats en el termini màxim d’un mes i que va estrenar-se al 2016 es queda en 23,60 euros. La mateixa però de Règim Especial sostindrà el preu de 14,75 euros.El consell d’administració de Reus Transport haurà de decidir, a finals d’any, sobre la nova Línia 12 que connecta de manera directa la zona sud de la ciutat i l’Hospital Sant Joan de Reus. Segons dades a què ha tingut accés el Diari Més, la ruta registra una mitjana aproximada de només 4 passatgers per expedició i la seva estrena ha repercutit en una pèrdua de més de 400 viatgers al dia en el conjunt de la Línia 10 i de la Línia 11, que ha vist ampliada la freqüència de pas per compensar l’enllaç que elimina el transbord cap al centre sanitari. L’estalvi de temps sense haver de fer el canvi a l’estació d’autobusos, a la pràctica, és d’uns 3 minuts.