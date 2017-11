Reus és candidata a ser Ciutat Europea de l'Esport 2019

Una comisió tècnica visitarà la ciutat durant el primer quadrimestre de 2018 per avaluar diferents àmbits relacionats amb l'esport

Actualitzada 30/11/2017 a les 12:55

La ciutat de Reus ha presentat, aquest dijous 30 de novembre, la seva candidatura per rebre la designació com a Ciutat Europea de l’Esport 2019, un distintiu que atorga l’entitat ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation). L’objectiu de Reus és obtenir una major visibilitat a nivell europeu com a ciutat referent en l’àmbit de l’esport, donar un nou impuls a les polítiques esportives municipals, reforçar la planificació i la recerca, realitzar noves activitats i accions, aprofundir en les activitats d’esport escolar i esport base i potenciar la ciutat com a receptora d’esdeveniments esportius.



Està previst que una comissió tècnica visiti la ciutat durant el primer quadrimestre de 2018 per avaluar diferents àmbits relacionats amb l’esport, com ara les instal·lacions, els projectes i els programes esportius.



L'alcalde, Carles Pellicer, i el regidor d'Esports, Jordi Cervera, han anunciat que Reus és ja candidata i que la participació a la xarxa més gran de ciutats europees de l’esport ofereix la possibilitat de compartir experiències, la participació a congressos i conferències i també poder promoure accions de cooperació amb altres ciutats. Es tracta, han afegit l'alcalde i el regidor, de tot un seguit d’accions que podrien rebre el finançament de la Unió Europea.



Durant les properes setmanes la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament i la societat municipal Reus Esport i Lleure de Reus enllestiran el dossier de la candidatura on es desenvoluparan tots els punts a valorar per la comissió avaluador. Aquesta informació configurarà l’anomenat «bid file», que es lliurarà a l’Associació, la qual haurà de pronunciar-se a finals de 2018 a la gala anual dels Premis ACES Europe, on s’anunciaran les properes Ciutats Europees de l’Esport.