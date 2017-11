Reus acull un concert solidari del 'pianista de Yarmouk'

L'acte té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre la situació de les persones refugiades

Redacció

Actualitzada 30/11/2017 a les 20:51

El músic sirià-palestí, Aeham Ahmad, conegut com ‘el pianista del camp de refugiats de Yarmouk’ ha presentat, aquest dijous 30, el seu disc Music for hope a l'Escola de Música del Centre de Lectura de Reus. L'acte s'ha celebrat a les 19.30 hores.



El concert s’emmarca dintre de la Campanya d’Acció Humanitària amb les Persones Refugiades a Jordània i el Líban, engegada des de l’Associació Catalana per la Pau.



Nascut a Damasc l’any 1988, Aeham Ahmad va donar-se a conèixer fa uns anys a través de vídeos a les xarxes socials on se’l podia veure tocant el seu piano enmig dels carrers buits i els edificis derruïts del camp de refugiats de Yarmouk, a pocs quilòmetres de la capital siriana. Amb el pas dels dies, Ahmad va esdevenir un símbol de resistència contra la barbàrie i la destrucció causada per la guerra.



L’entrada al concert era lliure i els assistents han pogut aportar un donatiu voluntari. Tota la recaptació anirà destinada a incrementar el fons assignat a la campanya. Abans del concert, a les 18 hores, el músic ha ofert també una breu actuació a la Plaça de Sant Pere oberta a tothom.