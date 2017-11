Regalen 1 hora d'aparcament gratuït per compres superiors a 5 euros al Mercat Central de Reus

Els paradistes volen atraure més clients que es desplacen en vehicle, i sobretot, els procedents d’altres poblacions

Redacció

Actualitzada 30/11/2017 a les 19:02

A partir de l'1 de desembre entra en vigor la campanya 'Compra al mercat i aparca gratis', una iniciativa dels paradistes del Mercat Central de Reus que regalaran una hora d'aparcament gratuït al Pàrquing Oques per totes les compres superiors a 5 euros.



Per engegar la campanya, a partir d’aquest divendres 1 de desembre s’obrirà una nova oficina al mateix mercat on es bescanviaran els tiquets de compra per una validació d’una hora gratuïta al tiquet d’aparcament. Només es regalarà la primera hora d’aparcament i a partir de 5 euros de compra.



L’oficina està instal·lada a l’espai on abans hi havia una bugaderia, a tocar de l’accés principal del pàrquing –amb escales i dos ascensors– i més caixers automàtics. L’oficina farà el mateix horari del Mercat Central: de dilluns a dijous de les 8 a les 14 hores, divendres de les 7.30 a les 14.30 hores i de les 17 a les 20.30 hores, i dissabte de 7.30 a les 15 hores.



Fins ara algunes parades facilitaven vals de mitja hora d’aparcament per facilitar la compra, però han decidit fer una campanya conjunta perquè la gratuïtat de l’aparcament arribi a tots els clients del Mercat Central. Amb aquesta mesura, els paradistes volen atraure més clients que es desplacen en vehicle i, sobretot, els procedents d’altres poblacions de la comarca que compren al mercat de manera més esporàdica.