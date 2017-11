Multen un veí de Reus per tenir un gos tancat al balcó sense menjar ni aigua

La denúncia la va presentar la comissió per la Defensa dels Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats de Reus

Redacció

Actualitzada 30/11/2017 a les 12:26

Un veí de Reus ha estat condemnat pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Reus a una multa de 3 euros diaris, amb responsabilitat civil subsidiària, per un delicte lleu d’abandonament d’animal domèstic. L’home va ser denunciat per la comissió de Defensa dels Drets dels Animals del Col·legi d’Advocats de Reus per tenir una gossa tancada en un petit balcó del número 19 del carrer Eugeni Mata sense menjar ni aigua durant diversos dies.



La denúncia va ser interposada per les advocades Montserrat Tutusaus i Yvonne Figueres el passat 19 de maig davant el Jutjat d’Instrucció número 2 de Reus. Abans d'acudir al Jutjat, es van realitzar gestions amb la Guàrdia Urbana, la qual va acudir en diverses ocasions al lloc i van emetre el corresponent informe, així com amb el Departament de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus. Malgrat tot, però, per part de l'administració no es va adoptar cap mesura per salvaguardar la integritat física i salut de l'animal.



Davant d'aquesta situació, es va decidir interposar la denúncia davant el Jutjat tot sol·licitant mesures cautelars. La denúncia es va admetre a tràmit i, la nit d’aquell mateix dia, la jutge va acordar oficiar a la Guàrdia Urbana perquè adoptés les mesures necessàries per vetllar per la integritat física de l'animal. Els Bombers, amb intervenció de la Guàrdia Urbana, van realitzar el rescat de la gossa a les 12 de la nit del mateix19 de maig. La gossa va ser portada a l’Última Llar de Reus, però l’animal en aquests moments ja es troba amb una família d’adopció.



La sentència es va dictar el passat 17 de novembre. El jutge condemna al denunciat per un delicte lleu d’abandonament d'animal domèstic a la pena d'un mes multa a raó de 3 euros diaris, amb responsabilitat civil subsidiària.