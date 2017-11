La Junta Electoral prohibeix que els Avis i Àvies per la llibertat es concentrin a Reus

El col·lectiu es manifesta cada dia a les 12h per reclamar la llibertat del vicepresident del govern, els consellers i els 'Jordis'

Redacció

Actualitzada 30/11/2017 a les 09:38

El col·lectiu Avis i Àvies per la Llibertat no es podrà tornar a concentrar a la plaça del Mercadal de Reus a partir del 5 de desembre. Així ho ha ordenat la Junta Electoral, qui també va obligar ahir dimarts a l'Ajuntament de Reus a treure la pancarta 'Llibertat presos polítics' que penjava de la façana del consistori des del passat 2 de novembre arran d'un recurs presentat per Ciutadans.



El col·lectiu d'ancians independentista es concentrava cada dia a les 12h davant l'edifici consistorial de Reus per reclamar la llibertat del vicepresident i els consellers i dels líders de l'ANC i Òmnium Cultural Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, tots ells empresonats a Madrid. La Junta Electoral ha prohibit aquestes concentracions a partir del 5 de desembre, quan comença la campanya electoral, per tal de garantir la neutralitat política.