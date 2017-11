L'estrena del Mercat de Nadal de Reus s'ajorna per un retard en el subministrament de les casetes

L'obertura, prevista per aquest dijous 30 de novembre al Mercadal, s'ha postposat fins divendres mentre s'enllesteix el muntatge

El Mercat de Nadal de Reus, que havia previst l’obertura aquest dijous 30 de novembre a la plaça del Mercadal, l’ha hagut d’ajornar fins divendres 1 de desembre a la tarda per un retard en el subministrament de les casetes de fusta que acullen les diferents parades on es comercialitzen els productes nadalencs. Fonts municipals detallen al Diari Més que el proveïdor d’aquestes, que hauria d’haver-les subministrat diumenge passat, no ho va fer fins principis de setmana i que, aquests dies, des de l’Agència Reus Promoció s’ha estat treballant a contrarellotge per reduir al màxim la demora. El model de les casetes era nou aquest 2017, fruit d’un acord entre Ajuntament i paradistes, que han tingut veu en la selecció del format.



Les mateixes fonts concreten que el consistori ha traslladat als venedors la situació, de la qual ambdues parts són conscients. Alguns dels paradistes mostraven aquesta tarda el malestar pel fet que el problema amb les casetes els ha fet perdre un dia de feina, i es plantejaven tractar algun tipus de compensació amb l’Ajuntament. Des del consistori no es tanquen a, en cas que aquesta fos una petició formulada per la majoria dels paradistes, allargar un dia més el Mercat de Nadal, que estava programat fins el 24 de desembre. Cal tenir en compte, però, que els productes que s’hi ofereixen, vinculats a les festes, tenen sentit i demanda dins un determinat període, i no més enllà de certes dates. Operaris continuaven treballant aquest dijous al vespre en el muntatge de les casetes.