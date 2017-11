Detingut per furtar diners i mòbils d'empleats d'una botiga i robar en un edifici de Reus

L’individu, veí de Reus, també ha estat arrestat per un delicte d’obstrucció a la justícia

30/11/2017

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimarts, un home de 41 anys, nacionalitat espanyola i veí de Reus, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força, un delicte de furt i un delicte d’obstrucció a la justícia.



El primer fet va tenir lloc el matí del 10 d’octubre en un establiment situat al Raval de Santa Anna. Un home va accedir a la botiga, es va esmunyir fins a una zona privada del local i va furtar diners i els telèfons mòbils de l’interior de les bosses de mà de tres treballadores.



El segon fet, un robatori amb força, es va produir el 21 d’octubre al Casc Antic. En aquesta ocasió, l’individu va escalar per la façana d’un edifici de la plaça del Castell per accedir al primer pis a través d’una finestra. En menys d’una hora, l’home va tornar a sortir amb un ordinador portàtil, diners en monedes i una ampolla d’alcohol.



El tercer fet es va produir arran d’un furt lleu comès en un establiment del Casc Antic. Després que els mossos es fessin càrrec del cas, el lladre va intentar evitar que el propietari denunciés el fet. Arran d’aquest fet, els investigadors que havien pogut identificar l’autor van emetre una ordre de detenció.



La investigació va concloure el passat dimarts amb la localització i detenció del presumpte autor dels tres fets delictius. El detingut, amb vuit antecedents policials, va passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus, que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.