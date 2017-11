Un espectacle teatral i un enlairament de globus a càrrec d'escolars clouen l'Any Frias

Forn Sistaré ha col·laborat en l’acte amb la presència del seu capgrós i el repartiment de pa amb xocolata

Redacció

Actualitzada 29/11/2017 a les 13:47

El carrer Ample ha acollit, aquest dimecres al matí, l'acte de cloenda de l'Any Frias, que s'ha dedicat al pediatre Alexandre Frias i Roig (Reus, 1878 – 1963). L'esdeveniment s'ha portat a terme davant l'edifici de la Gota de la Llet, i hi han assistit l'alcalde, Carles Pellicer, la regidora de Salut, Noemí Llauradó i representants de la comissió organitzadora i de la Diputació de Tarragona. També hi han participat infants de 4t de primària de l'Escola Pompeu Fabra i de 3r i 4t de l'Escola Eduard Toda, guanyadors dels Premis Frias als millors treballs sobre la figura del metge reusenc, convocats per la Fundació Privada Reddis.



Durant l'acte de cloenda de l'Any Frias s'ha fet un espectacle de teatre sobre el doctor Frias a càrrec de Còdol Educació i la trobada ha finalitzat amb un enlairament de globus blancs amb el logotip de l'Any Frias. Forn Sistaré ha col·laborat en l'acte amb la presència del seu capgròs i el repartiment de pa amb xocolata.



Durant tot aquest 2017 la ciutat de Reus ha recordat a través d'un ampli programa d’activitats la figura del metge pediatre Alexandre Frias i Roig, qui va ser un dels pioners en la modernització dels mètodes d'atenció als infants en els seus primers anys de vida.



Frias va introduir noves praxis higièniques, preventives i de tractament dels nadons amb un important protagonisme de la pedagogia envers les mares i les famílies. Els seus consells i sistemes de treball van propiciar que la ciutat de Reus assolís un dels índexs més baixos de mortalitat infantil a l'estat espanyol.