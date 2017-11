Reus compleix amb l'ordre de la Junta Electoral i despenja la pancarta del consistori

El grup municipal de Ciutadans va presentar un recurs per tal que la pancarta 'Llibertat presos polítics' fos retirada de la façana de l'Ajuntament

La pancarta 'Llibertat presos polítics' ja no llueix a la façana de l'Ajuntament de Reus. El consistori va procedir ahir a la tarda a retirar la pancarta, que estava penjada des del passat 2 de novembre, després de rebre aquesta ordre per part de la Junta Electoral de la Zona de Reus.



La resolució de la Junta Electoral arriba després que el grup municipal de Ciutadans a Reus presentés un recurs per tal que es retirés dita pancarta. Segons el portaveu de la formació taronja a Reus, Juan Carlos Sánchez, aquest recurs es va presentar perquè «el consistori ha de mostrar neutralitat ideològica» i «no pot utilitzar-se en benefici d'uns pocs».



Cal dir que Ciutadans ha sol·licitat també la retirada de la mateixa pancarta a Cambrils i Móra la Nova. Amb la petició de la retirada d’aquestes pancartes, el grup polític eposa que exerceix la defensa de «la neutralitat política i la imparcialitat de les institucions públiques».