La Ganxet Pintxo de Tardor 2017 ja coneix els establiments guanyadors

Els premis del jurat professional han estat per als establiments Tapes i Tapes, Casa Coder i Flaps Cafè

Redacció

Actualitzada 29/11/2017 a les 19:40

Després de posar punt i final el passat 12 de novembre a una edició on van participar 42 establiments, la Cambra de Comerç de Reus ha lliurat, aquest 29 de novembre, els premis de la ja consolidada ruta de tapes reusenca als bars i restaurants amb les millors tapes d'aquesta edició.



Aquest dimecres al matí ha tingut lloc l'entrega de premis a la Cambra de Comerç de Reus. En total, s'han repartit deu reconeixements, nou d'ells a establiments i un a @nadiadecabezas, per una imatge que va publicar de la ruta al seu perfil d'Instagram.



El reconeixement atorgat per Estrella Damm ha estat per a l'establiment Color d'Olor de Poma. DOP Siurana ha lliurat el seu premi a la tapa del Cafè Teatre. I per altra banda, el premi Ganxet Llengua que entregava el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) se l'ha endut la Hamburgueseria Tàstum.



Pel que fa als premis del jurat popular, on els clients que van degustar les tapes van votar les que més els van agradar, s'han repartit tres reconeixements. La Bella Itàlia, L'Estel i As de Copes han estat els guanyadors d'aquesta categoria.



Finalment, el premi atorgat pel jurat professional d'aquesta edició ha recaigut als establiments Tapes i Tapes, Casa Coder i Flaps Cafè.