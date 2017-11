Els tres cupaires citats a declarar tampoc compareixen avui al jutjat

Marta Llorens, Mariona Quadrada i Oriol Ciurana han fet cas omís a la citació

Redacció

Actualitzada 29/11/2017 a les 11:53

Els tres regidors de la CUP a l'Ajuntament de Reus, investigats juntament amb altres edils i particulars arran de la denúncia per suposada incitació a l'odi presentada per la policia espanyola, han tornat a evitar comparèixer davant la titular del jutjat número 2 de Reus, que els havia citat a declarar de nou aquest dimecres al matí.



Sí que ho han fet, però, els seus advocats i els de la resta d'investigats, segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Marta Llorens, Mariona Quadrada i Oriol Ciurana, ja van decidir no prestar declaració el passat dijous, quan havien estat citats inicialment amb la resta de companys de consistori, adduint que no reconeixen la justícia espanyola.



Malgrat això, en aquell moment, sí que van fer acte de presència a les portes de l'edifici judicial en la concentració de suport. Segons ha informat el, la jutgessa no ha pres encara, de moment, cap mesura en relació amb els investigats però ho podria fer durant els pròxims dies.