PPC presenta a la Junta Electoral de Reus un escrit per retirada de la pancarta instal·lada a l'edifici consistoria

Domènech denuncia de nou «l'ús partidista de la corporació local per interessos electorals»

Actualitzada 28/11/2017 a les 09:42

El Partit Popular Català ha registrat aquest matí, una instància dirigida a la Junta Electoral de Reus, demanant la retirada de la pancarta instal·lada a la façana de l'ajuntament de Reus.PPC va registrar una primera instància el passat dia 8 de novembre del 2017,dirigida a l'alcalde de Reus demanant la retirada instal·lada de l' ajuntament de Reus. El portaveu popular, Sebastià Domènech, denuncia «no podem permetre que s'utilitzin les administracions públiques que representen a tots», per «un ús partidista que exclou i no representa a molts reusencs».Sebastià Domènech, dirigent popular «exigeix la retirada de la pancarta» perquè «vulnera la neutralitat del procés » i en aquesta línia «elevem a la Junta Electoral aquesta petició».PPC també demana que els funcionaris públics en l'exercici de les seves funcions «es prohibeixi exhibir el llaç groc» perquè es mostra «un posicionament polític».çRecordem que el Partit Popular Català va registrar el passat 8 de novembre , una instància dirigida a l'alcalde, per la retirada de la pancarta, penjada al balcó de l'ajuntament de Reus.