La plantació de nou arbrat millora la zona verda del parc del Ferrocarril de Reus

El cost de la inversió és de 14.600 euros, i el consistori ha adjudicat els treballs a l'empresa Urbaser

Redacció

Actualitzada 28/11/2017 a les 18:28

La regidoria de Via Pública ha plantat 17 nous arbres al parc del Ferrocarril de Reus, amb l’objectiu d’ampliar la zona verda i millorar l’aspecte general del parc, especialment de les zones assolellades. Concretament, s’han plantat celtis australis i morus alba fruitless. L’actuació s’ha portat a terme amb la millora del sòl estructutural, donat que alguns dels arbres plantats en aquest espai no s’han adaptat a les condicions de compactació del sòl.



Els treballs de millora del parc també inclouen una nova jardinera amb travesses, cedides per l’Associació Amics del Ferrocarril. Aquest petit espai es construirà a prop de les vies del trenet, i ressaltarà l’aspecte de l’estació de Misericordia del petit ferrocarril.



El cost de la inversió és de 14.613,06 euros, i el consistori ha adjudicat els treballs a l'empresa Urbaser.