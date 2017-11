L'Ajuntament demolirà la nau de Bionet i vendrà els residus per cobrir-ne el cost

El consistori ha requerit sense èxit a l’empresa que desmunti de forma urgent la instal·lació d’Agro-Reus, font de tres incendis en menys d’un any

Actualitzada 28/11/2017 a les 09:36

L’Ajuntament de Reus executarà de forma subsidiària el desmantellament de la nau abandonada que l’empresa Bionet Europa SL té al polígon Agro-Reus, després que hagi requerit sense èxit que ho fessin ells mateixos amb caràcter d’urgència. Segons fonts municipals, les obres de desballestament d’aquesta antiga fàbrica de combustible no tindran cap cost pel consistori, ja que «la valorització econòmica dels residus extrets cobreixen el cost de l’actuació».

Dos incendis consecutius que van tenir lloc el passat mes de juliol van encendre les alarmes de la regidoria de Medi Ambient, que va rebre un informe sobre la detecció de materials inflamables a l’interior dels dipòsits afectats. Les mateixes fonts afirmen que «davant la incertesa dels residus que podien trobar-se als solars», el passat 20 de juliol i 4 d’agost, l’Ajuntament va demanar als propietaris de les instal·lacions que la desmuntessin urgentment, advertint que si no ho farien subsidiàriament.



Després d’esgotar-se el termini sense que l’empresa hagi executat les obres, el consistori les ha adjudicat a l’empresa Hierros Altadill, que les farà sota la supervisió de tècnics municipals. Encara no hi ha una data fixada d’inici dels treballs, que asseguren que es faran «pròximament». La primera fase de neteja inclou els treballs de retirada de les restes d’instal·lacions, dipòsits, restes banals, cobertes d’Uralita i estructura metàl·lica. En cas d’existència de residus de procés productiu, es deixaran en les cubetes de retenció a l’espera que les disposi un gestor autoritzat. Després dels treballs, al solar només hi quedaran en peu les parets d’obra de l’antiga fàbrica de biodiesel.



Petició de tancament i neteja

Les instal·lacions, ubicades entre els carrers Rovira i Virgili, Santiago Rusiñol i Adrià Gual, es van inaugurar el 2005 i porten tancades des del 2012, quan va cessar l’activitat. Des de llavors, la nau ha sofert diversos actes vandàlics, un dels quals podria haver provocat l’incendi en dues de les cisternes, que es va originar el 24 d’agost de l’any passat.



El gener del mateix any, l’Ajuntament ja havia iniciat els requeriments als propietaris perquè netegessin les instal·lacions i retiressin els residus existents. També els va demanar que asseguressin el tancament i la limitació de l’accés a la finca, i que retiressin els líquids que hi havia en unes cubetes de retenció. Atès que no van complir el requeriment, cinc mesos després es va iniciar l’expedient d’execució subsidiària.



El 6 i el 18 del passat mes de juliol la nau va ser la font de dos incendis més, visibles des de molta distància i van provocar alarma a les empreses del voltant. En el darrer d’ells es van mobilitzar set dotacions, que van treballar durant hores per apagar el foc a un dipòsit de fibra de vidre.