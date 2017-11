Detingut per triplicar la taxa d'alcohol permesa i conduir amb el carnet suspès per tercer cop

El conductor, veí de Reus, va intentar fer-se passar pel seu germà perquè no descobrissin que tenia el carnet suspès pel Jutjat Penal número 4 de Tarragona

Redacció

Actualitzada 28/11/2017 a les 11:05

Els Mossos d’Esquadra van detenir, aquest diumenge, un home de 37 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Reus, per conduir triplicant la taxa d’alcoholèmia permesa i amb el carnet suspès judicialment. Per aquests motius, l’home va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de conducció sota els efectes de l’alcohol i un delicte de conducció amb privació judicial del permís.



Els fets van tenir lloc quan passaven pocs minuts de la mitjanit de dissabte, quan els agents que duien a terme un control policial a la TV-3141 a Reus van veure com un vehicle avançava a altres cotxes en línia contínua i es dirigia cap al control a gran velocitat. Els Mossos van aturar el turisme i van veure que el conductor presentava símptomes d’anar begut. Amb dificultats per mantenir la verticalitat, l’home es va sotmetre a les proves d’alcoholèmia, que van donar un resultat positiu de 0,91mg/l. Aquesta és una taxa tres vegades la permesa, que se situa en 0,25 mg/l per a conductors no professionals.



Durant tota l’actuació policial, l’home va assegurar que anava indocumentat però va donar unes dades als agents. Els agents van escorcollar el vehicle, van trobar documentació a nom del conductor i van comprovar que havia donat les dades del seu germà.



Tal i com van poder comprovar els agents, el detingut tenia una suspensió del permís de conduir vigent fins a l’agost de 2018 emesa pel Jutjat Penal número 4 de Tarragona. Es dóna el cas que ja li havien suspès judicialment el permís de conduir dues vegades més els darrers anys.



El conductor haurà de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit.