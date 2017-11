David Bustamante o l'obra 'Frankenstein' amb Àngel Llàcer com a protagonista, al Teatre Fortuny al 2018

El teatre reusenc oferirà un total de 23 espectacles durant el primer semestre de 2018

Actualitzada 28/11/2017 a les 16:58

El Teatre Fortuny de Reus acollirà per al proper semestre de 2018 un total de 23 espectacles, on hi són reflectits tots els gèneres artístics.Coincidint amb el 30è aniversari de la reobertura del teatre l’any 1988, després de les obres de rehabilitació i modernització, s’han seleccionat un seguit de propostes que inclouen la presència de figures rellevants del cant líric, de la interpretació i de la dansa.S'hi han inclòs companyies de dansa com la Malandain Ballet de Biarritz (exponent de la dansa contemporània a nivell europeu), que s’estrena en aquest escenari, i que comparteix espai amb dos concerts. També es podrà gaudir de l’actuació de la soprano Ekaterina Lekhina, una de les veus més destacades de la lírica internacional, acompanyada de la reconeguda Orquestra Filharmònica de Novossibirsk.En el camp de la lírica, s'ha programat un repertori a càrrec de la soprano tarragonina Sara Blanch, que oferirà una selecció d’àries de Mozart amb l’Orquestra Camera Musicae, vinculada en els seus orígens a la ciutat de Reus i al Camp de Tarragona.En el marc de la música, destaca el concert que oferirà el cantant David Bustamante.Pel que fa al teatre, destaca l’estrena a Catalunya de l’obra Después del ensayo, que inclou un repartiment encapçalat per l’actor Emilio Gutiérrez Caba. També destaquen els títols Marat/sade, Frankenstein, Bodas de sangre i Moby Dick, que completen un ventall ampli i heterogeni d’autors teatrals contemporanis.La venda anticipada d'entrades per als espectacles Òpera Diva, Constelaciones, i Maure el dinosaure i el concert de David Bustamante, es podran comprar a partir del dia 29 de novembre de 2017. Les entrades es poden adquirir a la taquilla del Teatre Fortuny així com al web Les entrades per a la resta d’espectacles del semestre, es podran comprar a partir del dia 3 de gener a la taquilla del teatre o al mateix web del Fortuny.