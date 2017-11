Cs reclama que es retirin les pancartes dels ajuntaments de Reus, Cambrils, Móra la Nova i Cunit

La formació taronja defensa que s’han de treure els cartells que demanen llibertat pels presos polítics dels consistoris per assegurar «la imparcialitat de les institucions públiques»

Redacció

Actualitzada 28/11/2017 a les 11:26

Els Grups Municipals de Ciutadans (Cs) a Reus i Cunit han presentat un recurs a la Junta Electoral corresponent per demanar al govern local que retiri la pancarta 'Llibertat presos polítics' que penja de la façana de tots dos Ajuntaments. Per altra banda, la formació taronja ha sol·licitat també la retirada de la mateixa pancarta a Cambrils i Móra la Nova. Ciutadans exposa que amb la petició de la retirada d’aquestes pancartes defensa «la neutralitat política i la imparcialitat de les institucions públiques».



El portaveu municipal de la formació taronja a Reus, Juan Carlos Sánchez, ha defensat que «el consistori ha de mostrar neutralitat ideològica» i «no pot utilitzar-se en benefici d'uns pocs». També ha explicat que el grup municipal portarà al Ple d'aquest divendres una moció en la qual sol·licita la retirada d'aquesta pancarta, així com la col·locació de les banderes espanyola, catalana i de Reus en la façana de l'Ajuntament, ja que «aquestes sí que són constitucionals i ens representen a tots».



Per la seva banda, la portaveu municipal de Cs a Cunit, Esther Otero, ha titllat de «partidista» la utilització de l'Ajuntament de Cunit per part de la seva alcaldessa, Montserrat Carreras. I ha denunciat que «permetre aquest tipus de símbols en el municipi únicament fomenten la divisió, la confrontació entre veïns i la fractura social».