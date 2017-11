Uns 450 patinadors han utilitzat la pista de gel el primer cap de setmana

L’activitat de la Llibertat inaugura ‘Reus és Nadal. Temps d’espectacle!’ amb un 15% més d’usuaris

La pista de patinatge sobre gel, un dels principals reclams de la campanya de Nadal a Reus i que aquest 2017 repeteix ubicació a la plaça de la Llibertat, ha rebut durant el primer cap de setmana instal·lada, tal com detallen fonts municipals, un total de 438 usuaris. La xifra suposa, segons les mateixes fonts, un increment de prop del 15% respecte als registres recollits en les mateixes dates del 2016.



La pista, que anima per tercer any consecutiu la capital del Baix Camp –el primer cop que va col·locar-se al Mercadal, abans del trasllat a l’actual localització–, està acompanyada enguany per una campana lluminosa gegant, de vuit metres i 1.600 watts. Tot plegat dóna forma a un dels nou àmbits temàtics de la campanya Reus és Nadal. Temps d’espectacle!, anomenat La màgia del gel i que quedarà complet a partir de l’1 de desembre amb la posada en marxa d’atraccions infantils de fira per als més petits.



Entre els elements preferits

L’augment del 15% en el primer recompte d’usuaris, unit a la consolidació d’una proposta nadalenca que l’any passat va satisfer comerciants i consistori i que enguany ha arrencat coincidint amb una altra iniciativa potent com el Black Friday, apunta un inici de campanya positiu. Al 2016, i segons l’enquesta de satisfacció realitzada per l’Ajuntament, la pista de gel –que estarà oberta fins el 7 de gener– va ser el tercer element més valorat del desplegament nadalenc, només per darrere de l’enllumenat (un 27,7% de les 1.015 persones consultades van dir que el preferien) i el Mercat de Nadal (un 23%), i a prop de les activitats d’animació al carrer (18%), en quart lloc.

Reus és Nadal. Temps d’espectacle! va començar a caminar tot just divendres amb un muntatge de producció pròpia –sota el títol Atrapatemps, i amb la participació de la pallassa Pepa Plana–i l’encesa de l’enllumenat de carrers i places. D’acord amb els representants de carrer, tots els motius decoratius instal·lats són de tecnologia led i de llum blanca. L’Ajuntament s’encarrega de la decoració de les places Llibertat, Prim i Mercadal, i dels motius decoratius en diferents barris. El pressupost de la il·luminació d’aquests espais és de 80.000 euros. La il·luminació de 20 carrers del centre ciutat és a càrrec dels comerciants, amb una subvenció municipal del 30%.



El Mercat de Nadal, dijous

La següent gran estrena de la campanya de Nadal serà el Mercat de Nadal, que obrirà al Mercadal el proper 30 de novembre i fins el 23 de desembre.