Protesta a Reus per la tala dels pins a la plaça Catalunya

El Gepec afirma que hi havia un compromís de l'Ajuntament amb els veïns de respectar els pins, que ara s'han tallat durant les obres de remodelació de la zona

Actualitzada 27/11/2017 a les 17:39

Aquest dilluns al matí s'han tallat els pins de grans dimensions que hi ha a la plaça Catalunya. Això ha motivat la protesta de l'organització ecologista Gepec, que ha decidit convocar una concentració a la mateixa plaça a partir de les 18 h.Segons denunciat l'ONG, hi havia un compromís inicial de l'Ajuntament perquè les obres de remodelació de la plaça no afectessin els arbres. De fet, explica Gepec, l'empresa adjudicatària havia realitzat la protecció dels troncs dels pins per evitar que patissin danys.Tot i el compromís municipal amb els veïns, segons Gepec, el consistori va canviar de criteri i va decidir, al·legant motius de seguretat, tallar finalment els arbres.Els pins abans de ser tallats: