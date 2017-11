L'Ajuntament construirà una rotonda a la plaça Villaroel amb un pressupost de 80.000 euros

El consistori reusenc ha aprovat el projecte i properament adjudicarà les obres, que tenen una durada prevista d’execució de dos mesos

Redacció

Actualitzada 27/11/2017 a les 18:11

L’Ajuntament de Reus construirà una nova rotonda a la plaça de Villaroel, amb l’objectiu d’ordenar i millorar la seguretat del trànsit de vehicles en aquesta zona de la ciutat. La nova rotonda, dissenyada en col·laboració de la Guàrdia Urbana i la regidoria de Via Pública, eliminarà l’actual distribució del trànsit per una única rotonda més senzilla, que permetrà agilitzar la circulació viària.



La plaça de Villaroel és un punt d’enllaç entre la segona corona viària (les rieres) i la tercera corona (les rondes). La construcció de la rotonda té un pressupost de 79.926,30 euros. L’Ajuntament ha aprovat el projecte i properament adjudicarà les obres, que tenen una durada prevista d’execució de dos mesos.



El consistori ha previst executar les obres en quatre fases, per tal de minimitzar el seu impacte sobre la circulació a la zona. La Guàrdia Urbana determinarà l’ordre de les fases a seguir durant les obres.