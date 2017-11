Reus dóna la benvinguda a un Nadal carregat d'espectacles

Una representació a la Mercadal precedeix l’encesa de l’enllumenat

Redacció

Actualitzada 25/11/2017 a les 12:26

L’ambient de Nadal ja s’ha apoderat de Reus des d’aquest divendres al vespre. La ciutat va rebre l’època més màgica de l’any amb l’encesa de l’enllumenat que decora carrers i places fins passat Reis. La plaça del Mercadal va acollir un espectacle de producció pròpia anomenat ‘Atrapatemps’, presentat per la pallassa Pepa Plana, el Nan Valentí i la Tanja Haupt amb la participació de les companyies Circo Los, Los Chapertons i la Companyia La Tal.



Precisament els espectacles seran un dels grans protagonistes de la campanya de Nadal «Reus és Nadal. Temps d’espectacles!», que s’inclou dins la capitalitat de la Cultura Catalana i que reforça la ciutat com escenari i organitzadora de mostres d’arts escèniques al llarg de l’any. Cada dissabte fins al 30 de desembre, la plaça del Prim acollirà un espectacle diferent a les 19:30h. A més, també es realitzaran diverses actuacions itinerants.



Aquest divendres, amb la benvinguda de la campanya nadalenca, la ciutat també inicia unes setmanes en que es consolida el model comercial amb el que es pretén donar vida a les botigues del centre amb diverses activitats.



Les llums de Nadal que decoren la ciutat aquest any compten amb tecnologia led i de llum blanca. Tant la instal·lació dels llums com dels motius decoratius de diversos indrets s’ha repartit entre l’Ajuntament i els comerciants, com ja va sent costum. Com a novetat d’aquest any, la plaça de la Llibertat acollirà una gran campana que farà companyia a la ja tradicional pista de gel.