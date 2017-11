Quatre bombers i dos responsables d'un gimnàs de Reus declaren com a investigats per un delicte d'incitació d'odi

Els membres del cos d'emergències també estan imputats per malversació

Actualitzada 24/11/2017 a les 14:46

Quatre bombers i dues persones responsables d'un gimnàs de Reus han declarat aquest divendres davant el jutjat d'Instrucció número 2 de la ciutat per un presumpte delicte d'incitació a l'odi arran d'una denúncia del Cos Nacional de Policia (CNP). En el primer cas, la jutgessa investiga la seva presumpta participació en les protestes davant de l'Hotel Gaudí, on hi havia policies espanyols allotjats, durant l'aturada de país del 3 d'octubre. Tots ells han respost només a les preguntes dels seus advocats. En aquest sentit, el magistrat ja va sol·licitar un detall de les sortides que van efectuar els camions des del Parc de Bombers de Reus entre les onze del matí i les tres de la tarda i si algun d'ells es van desplaçar fins a l'establiment hoteler. Per això, també estan investigats per un presumpte delicte de malversació de fons. D'altra banda, les dues persones vinculades al gimnàs estarien acusades d'expulsar els agents de les instal·lacions i han respost a les preguntes de totes les parts.



En aquesta causa, també estan imputats l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i sis regidors més del PDeCAT, ERC, Ara Reus i la CUP de l'Ajuntament pel manifest signat el 3 d'octubre en protesta per la violència policial i demanant la retirada dels agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil desplaçats Catalunya. El text signat pel batlle i els portaveus municipals instava els propietaris de l'Hotel Gaudí del centre de la ciutat, on s'allotjaven desenes d'agents, a fer-los marxar.



Pellicer i els portaveus del PDeCAT, ERC i Ara Reus van declarar aquest dijous i només van respondre les preguntes de la defensa. Pellicer va defensar que signar «un manifest per la convivència mai pot ser delicte» i es va reafirmar apuntant que tornaria a actuar igual si es trobés amb les mateixes circumstàncies.



Els regidors de la CUP citats, Marta Llorens, Mariona Quadrada i Oriol Ciurana, no van entrar a declarar als jutjats perquè no reconeixen la justícia espanyola, tot i que sí que han fet acte de presència a les portes de l'edifici judicial.



Les dues anteriors jornades van estar dedicades a sentir el testimoni de diversos agents de la policia espanyola. En el procediment, són part els investigats, l'advocat de l'Estat en representació dels denunciants (CNP) i el Ministeri Públic.